Бастрыкин проконтролирует расследование смерти 11-летней екатеринбурженки

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств смерти 11-летней жительницы Екатеринбурга.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, школьница скончалась 20 марта 2024 года в девятой больнице Екатеринбурга во время вторичной госпитализации.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — сказали в пресс-службе СК.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения собаки на девочку в Волгограде.