ЦБ: банкам упростили механизм выдачи разрешения на вывоз иностранной валюты
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Ранее в ЦБ России предложили ряд мер по дестимулированию валютных вкладов.
Регулятор предложил для всех валютных вкладов не увеличивать размер страхового покрытия и оставить его на текущем уровне 1,4 млн руб. (в эквиваленте). Кроме того, в ЦБ предложили также увеличить примерно в два раза ставки отчислений банков в ФОСВ, чтобы снизить их мотивацию привлекать такие ресурсы.