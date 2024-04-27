ЦБ: банкам упростили механизм выдачи разрешения на вывоз иностранной валюты

Банк России упростил механизм выдачи банкам разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Ранее в ЦБ России предложили ряд мер по дестимулированию валютных вкладов.

Регулятор предложил для всех валютных вкладов не увеличивать размер страхового покрытия и оставить его на текущем уровне 1,4 млн руб. (в эквиваленте). Кроме того, в ЦБ предложили также увеличить примерно в два раза ставки отчислений банков в ФОСВ, чтобы снизить их мотивацию привлекать такие ресурсы.