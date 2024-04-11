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В ЦБ России предложили меры по дестимулированию валютных вкладов

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В ЦБ России предложили ряд мер по дестимулированию валютных вкладов, следует из доклада российского регулятора.
В ЦБ России предложили меры по дестимулированию валютных вкладов
  • РИА Новости

В ЦБ пояснили, что при открытии таких вкладов люди в большинстве случаев конвертируют свои рублёвые средства и появляется риск потерь в случае ослабления рубля.

В связи с определёнными сложностями регулятор предложил для всех валютных вкладов не увеличивать размер страхового покрытия и оставить его на текущем уровне 1,4 млн руб. (в эквиваленте). Кроме того, в ЦБ предложили также увеличить примерно в два раза ставки отчислений банков в ФОСВ, чтобы снизить их мотивацию привлекать такие ресурсы.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в комментарии «Известиям» посоветовал будущим инвесторам выбрать инвестиционную стратегию и придерживаться её.

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