В Свердловской области усилят патрулирование лесов с 27 апреля

В Министерстве природных ресурсов Свердловской области заявили об усилении патрулирования лесов с 27 апреля по 12 мая.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.

«Впереди длинные майские праздники, и, чтобы предотвратить возникновение возгораний, мы усиливаем профилактическую работу. Увеличится не только частота выходов, но и число участников патрульных групп», — сказал глава министерства Денис Мамонтов.

Он также отметил, что, помимо лесов, патрулирование затронет частные жилые застройки и сады.

Мамонтов призвал жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными во время нахождения в лесу.

Ранее сообщалось, что в лесах Ханты-Мансийского автономного округа установили камеры видеонаблюдения на время пожароопасного периода.