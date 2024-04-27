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В Свердловской области усилят патрулирование лесов с 27 апреля

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В Министерстве природных ресурсов Свердловской области заявили об усилении патрулирования лесов с 27 апреля по 12 мая.
В Свердловской области усилят патрулирование лесов с 27 апреля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информполитики региона.

«Впереди длинные майские праздники, и, чтобы предотвратить возникновение возгораний, мы усиливаем профилактическую работу. Увеличится не только частота выходов, но и число участников патрульных групп», — сказал глава министерства Денис Мамонтов.

Он также отметил, что, помимо лесов, патрулирование затронет частные жилые застройки и сады.

Мамонтов призвал жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными во время нахождения в лесу.

Ранее сообщалось, что в лесах Ханты-Мансийского автономного округа установили камеры видеонаблюдения на время пожароопасного периода.

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