Кабмин на год продлил обязательную продажу валютной выручки

Кабмин России продлил на год продажу валютной выручки — до 30 апреля 2025 года.

«Правительство утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортёров», — говорится в заявлении правительства.

Ранее сообщалось, что правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортёрами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления мер по продаже валютной выручки экспортёрами до конца 2024 года является прерогативой российского кабмина.