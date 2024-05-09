Лукашенко: тактическое ядерное оружие для Москвы и Минска — средство сдерживания

Для России и Белоруссии тактическое ядерное оружие — это оружие сдерживания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко журналистам.

«Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. Это оружие сдерживания, все так говорят. Для нас и России это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более», — сказал Лукашенко в Минске.

Президент подчеркнул, что оружие нужно правильно содержать и обслуживать, для правильного его применения нужно тренироваться.

При этом публичное объявление об учениях России и Белоруссии с тактическим ядерным оружием обусловлено обстановкой в мире и эскалацией напряжённости, пояснил Лукашенко.

«Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе», — считает белорусский лидер, слова которого приводит РИА Новости.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

6 мая Минобороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа. В них задействуют авиацию и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».