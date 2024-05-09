Лукашенко — о параде в Москве: организовали «умно, тонко и в точку»
- РИА Новости
По его словам, которые приводит ТАСС, ни одна страна мира не может конкурировать с Россией по части организации подобных мероприятий.
«Искренне и абсолютно честно скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Всё было умно, тонко, продуманно, в точку», — сказал Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявил, что ему очень понравился парад Победы на Красной площади в Москве.