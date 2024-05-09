Лукашенко — о параде в Москве: организовали «умно, тонко и в точку»

Парад по случаю Дня Победы, который прошёл 9 мая в Москве, был организован «умно, тонко и в точку». Такую оценку ему дал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

По его словам, которые приводит ТАСС, ни одна страна мира не может конкурировать с Россией по части организации подобных мероприятий.

«Искренне и абсолютно честно скажу: так, как они, по духу, по содержанию, никто не умеет организовывать подобные мероприятия. Всё было умно, тонко, продуманно, в точку», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что ему очень понравился парад Победы на Красной площади в Москве.