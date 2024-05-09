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Министр обороны Писториус: Германия поставит армии Украины три HIMARS

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Германия планирует поставить армии Украины три ракетных системы залпового огня HIMARS американского производства, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.
Министр обороны Писториус: Германия поставит армии Украины три HIMARS
  • AFP

Выступая перед журналистами, Писториус сказал, что Берлин закупит эти системы для поставок ВСУ.

Как стало известно ранее, Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков — корпорацией Lockheed Martin — на производство реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующие услуги на сумму порядка $861,3 млн.

2 мая российское Министерство обороны в своей сводке заявило об уничтожении двух боевых машин HIMARS в зоне спецоперации.

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