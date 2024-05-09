Министр обороны Писториус: Германия поставит армии Украины три HIMARS
- AFP
Выступая перед журналистами, Писториус сказал, что Берлин закупит эти системы для поставок ВСУ.
Как стало известно ранее, Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков — корпорацией Lockheed Martin — на производство реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующие услуги на сумму порядка $861,3 млн.
2 мая российское Министерство обороны в своей сводке заявило об уничтожении двух боевых машин HIMARS в зоне спецоперации.