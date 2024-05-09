Министр обороны Писториус: Германия поставит армии Украины три HIMARS

Германия планирует поставить армии Украины три ракетных системы залпового огня HIMARS американского производства, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

Выступая перед журналистами, Писториус сказал, что Берлин закупит эти системы для поставок ВСУ.

Как стало известно ранее, Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков — корпорацией Lockheed Martin — на производство реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующие услуги на сумму порядка $861,3 млн.

2 мая российское Министерство обороны в своей сводке заявило об уничтожении двух боевых машин HIMARS в зоне спецоперации.