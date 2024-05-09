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Военкор RT Филатов показал позицию «Тополь», с которой начинался штурм Авдеевки

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Военкор RT Андрей Филатов показал позицию «Тополь» — командно-наблюдательный пункт отряда «Шторм» 114-й бригады и 1-го армейского корпуса ВС России. Здесь бойцы провели больше восьми месяцев, именно с «Тополя» начинался штурм, а затем освобождение Авдеевки и прилегающих территорий.

Этот командно-наблюдательный пункт не раз попадал в поле зрения противника, и по нему вёлся прицельный огонь из снарядов различного калибра (от миномётов до ствольной артиллерии).

Благодаря грамотному расположению блиндажей на позиции пункт продолжал действовать вплоть до освобождения Авдеевки и завода АКХЗ.

20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки с минимальными потерями.

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки в ДНР.

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