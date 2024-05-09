Военкор RT Филатов показал позицию «Тополь», с которой начинался штурм Авдеевки
Этот командно-наблюдательный пункт не раз попадал в поле зрения противника, и по нему вёлся прицельный огонь из снарядов различного калибра (от миномётов до ствольной артиллерии).
Благодаря грамотному расположению блиндажей на позиции пункт продолжал действовать вплоть до освобождения Авдеевки и завода АКХЗ.
20 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки с минимальными потерями.
Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки в ДНР.