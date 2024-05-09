Лукашенко попросил силовиков обеспечить безопасность польского судьи Шмидта
- РИА Новости
С соответствующей просьбой к ним обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, Шмидт — «мужественный мужик», который знал, чем рискует.
«Я попросил нашу милицию, чтобы присмотрели, чтобы мерзавцы эти (из Польши. — RT) не угробили человека», — цитирует белорусского лидера ТАСС.
Ранее сообщалось, что суд в Польше удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте и задержании обвинённого в шпионаже Шмидта.