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Лукашенко попросил силовиков обеспечить безопасность польского судьи Шмидта

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Силовики в Белоруссии обеспечат безопасность укрывшегося в республике польского судьи Томаша Шмидта.
Лукашенко попросил силовиков обеспечить безопасность польского судьи Шмидта
  • РИА Новости

С соответствующей просьбой к ним обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, Шмидт — «мужественный мужик», который знал, чем рискует.

«Я попросил нашу милицию, чтобы присмотрели, чтобы мерзавцы эти (из Польши. — RT) не угробили человека», — цитирует белорусского лидера ТАСС.

Ранее сообщалось, что суд в Польше удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте и задержании обвинённого в шпионаже Шмидта.

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