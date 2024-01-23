Кабмин России поддерживает продление обязательной продажи валютной выручки

Правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортёрами.

Об этом говорится в официальном Telegram кабмина.

Как отметил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, соответствующая мера продемонстрировала свою эффективность и помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке благодаря достижению достаточного уровня валютной ликвидности.

«В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Банк России расширит мониторинг крупнейших экспортёров.