Кабмин России поддерживает продление обязательной продажи валютной выручки
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Об этом говорится в официальном Telegram кабмина.
Как отметил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, соответствующая мера продемонстрировала свою эффективность и помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке благодаря достижению достаточного уровня валютной ликвидности.
«В настоящее время готовится предложение о продлении действия данных мер до конца текущего года», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Банк России расширит мониторинг крупнейших экспортёров.