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Банк России расширит мониторинг крупнейших экспортёров

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Центробанк расширит мониторинг крупнейших экспортёров.
Банк России расширит мониторинг крупнейших экспортёров
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Об этом регулятор сообщает в Telegram.

Как сказано в заявлении, ЦБ планирует включить в перечень крупнейших экспортёров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в этом году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд.

Таким образом, данный перечень увеличится примерно вдвое, уточнили в ЦБ.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки экспортёрами до 100% по итогам ноября.

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