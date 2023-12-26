Банк России расширит мониторинг крупнейших экспортёров

Центробанк расширит мониторинг крупнейших экспортёров.

Об этом регулятор сообщает в Telegram.

Как сказано в заявлении, ЦБ планирует включить в перечень крупнейших экспортёров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в этом году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд.

Таким образом, данный перечень увеличится примерно вдвое, уточнили в ЦБ.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки экспортёрами до 100% по итогам ноября.