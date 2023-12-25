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Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до 100% в ноябре

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Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки экспортёрами до 100% по итогам ноября.

«Мы сейчас действительно видим увеличение продаж валюты экспортёрами. В ноябре чистые продажи валюты экспортёрами могут приблизиться даже к 100% выручки», — цитирует её РБК.

Похожие показатели (98%) последний раз фиксировались в марте 2023 года.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT рассказал об изменениях курса доллара на неделе.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что резкого ослабления рубля не предвидится, если не будет форс-мажоров.

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