Аналитик Чернов спрогнозировал курс доллара на уровне 93—95 рублей

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT рассказал об изменениях курса доллара на следующей неделе.

Аналитик напомнил, что в начале следующей торговой недели начнётся празднование католического Рождества, из-за чего валютные торги долларом не будут проводиться в США, Канаде и европейских странах.

«Значит, стоимость американского доллара на Московской бирже будет полностью зависеть от внутреннего спроса и предложения. Спрос на иностранную валюту на последней неделе перед праздничными каникулами в России обычно возрастает, так как многие покупают её для путешествий или по факту получения новогодних премий. Поэтому у американского доллара на следующей торговой неделе больше шансов подорожать против российского рубля до 93—95 рублей», — объяснил он.

Чернов подчеркнул, что в России до середины апреля 2024 года будет действовать указ президента России об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, «из-за чего в любой момент доллар может начать дешеветь, график и объёмы их продаж засекречены».

«Волатильность, скорее всего, будет невысокой, так как никакой важной публикации макростатистики на следующей неделе уже не будет, но иногда в такие недели бывают резкие непредсказуемые движения котировок. И всё же выше 93—95 рублей стоимость американского доллара на следующей мы не ожидаем», — заключил он.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что резкого ослабления рубля не предвидится, если не будет форс-мажоров.