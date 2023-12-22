Аналитик Чернов спрогнозировал курс доллара на уровне 93—95 рублей
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Аналитик напомнил, что в начале следующей торговой недели начнётся празднование католического Рождества, из-за чего валютные торги долларом не будут проводиться в США, Канаде и европейских странах.
«Значит, стоимость американского доллара на Московской бирже будет полностью зависеть от внутреннего спроса и предложения. Спрос на иностранную валюту на последней неделе перед праздничными каникулами в России обычно возрастает, так как многие покупают её для путешествий или по факту получения новогодних премий. Поэтому у американского доллара на следующей торговой неделе больше шансов подорожать против российского рубля до 93—95 рублей», — объяснил он.
Чернов подчеркнул, что в России до середины апреля 2024 года будет действовать указ президента России об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, «из-за чего в любой момент доллар может начать дешеветь, график и объёмы их продаж засекречены».
«Волатильность, скорее всего, будет невысокой, так как никакой важной публикации макростатистики на следующей неделе уже не будет, но иногда в такие недели бывают резкие непредсказуемые движения котировок. И всё же выше 93—95 рублей стоимость американского доллара на следующей мы не ожидаем», — заключил он.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что резкого ослабления рубля не предвидится, если не будет форс-мажоров.