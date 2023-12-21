Аналитик: резкого ослабления рубля не предвидится, если не будет форс-мажоров

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, рассказал в беседе с RT, как будут меняться курсы доллара и евро в ближайшее время.

«На протяжении последних нескольких дней рублёвые пары находились в боковом тренде. Это было связано с влиянием противоположных факторов на курс национальной валюты. С одной стороны, в конце года возрастает спрос населения на валюту, что давит на рубль. Также на него воздействуют колебания котировок нефти и сезонное увеличение бюджетных расходов. С другой стороны, российскую валюту поддерживают жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ и обязательная продажа валютной выручки экспортёрами. Помимо прочего, последний пакет санкций уже учтён в ценах, поэтому сейчас его влияние минимально», — объяснил собеседник RT.

Он добавил, что баррель Brent торгуется на уровне $79,82 — цена растёт на фоне опасений возможных перебоев в поставках через Красное море из-за атак хуситов на торговые суда в данном регионе.

«Также поддержку оказывает общее ослабление доллара США. В настоящее время пара доллар/рубль вырвалась из диапазона 81,35—90,75 рубля, достигнув отметки 92,08 рубля. Это промежуточный уровень сопротивления, от которого цена может вернуться обратно в диапазон. Не забываем, что поддержку рублю оказывает то, что экспортёры готовятся к уплате налогов в конце декабря: 28 декабря им предстоит уплатить НДС, взносы в фонды, НДФЛ и другие обязательные платежи», — пояснил эксперт.

С другой стороны, по его словам, давление может исходить от импортёров и покупки валюты перед новогодними праздниками.

«Если курс доллара закроется в четверг выше 92 рублей, то фокус внимания трейдеров сместится на 93,50 рубля. Уровень баланса сейчас — 90 рублей. Резкого ослабления рубля (более 5%) не предвидится, если не произойдёт каких-либо форс-мажорных ситуаций. Вероятно, в отсутствие яркого новостного фона ликвидность рынка будет снижаться перед январскими праздниками, что может вызывать на рынке резкие колебания», — подчеркнул собеседник RT.

Из-за общего ослабления доллара и укрепления евро возможен рост пары евро/рубль до 102,70 рубля (ранее цель была на уровне 100 рублей), отметил он.

«Для юаня верхняя граница диапазона 12,45—12,70 рубля расширилась до 13,20 рубля», — заключил Антонов.

Ранее сообщалось, что курс евро во время торгов на Московской бирже превысил 101 рубль впервые с 26 октября.