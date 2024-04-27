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Грюнн: недопуск России к участию в годовщине освобождения Маутхаузена неприемлем

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Недопуск российской и белорусской делегаций на церемонию по случаю освобождения концлагеря Маутхаузен является неприемлемым.
Грюнн: недопуск России к участию в годовщине освобождения Маутхаузена неприемлем
  • РИА Новости

Об этом в беседе с ТАСС сказал глава регионального отделения Объединения антифашистов, борцов сопротивления и жертв фашизма в федеральной земле Верхняя Австрия Гаральд Грюнн.

По его словам, западным политикам стоит использовать мемориальное место ради содействия диалогу во имя мира, а не усугубления политических конфликтов. 

Ранее австрийский комитет Маутхаузена вновь отказал делегациям России и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря.

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