Грюнн: недопуск России к участию в годовщине освобождения Маутхаузена неприемлем

Недопуск российской и белорусской делегаций на церемонию по случаю освобождения концлагеря Маутхаузен является неприемлемым.

Об этом в беседе с ТАСС сказал глава регионального отделения Объединения антифашистов, борцов сопротивления и жертв фашизма в федеральной земле Верхняя Австрия Гаральд Грюнн.

По его словам, западным политикам стоит использовать мемориальное место ради содействия диалогу во имя мира, а не усугубления политических конфликтов.

Ранее австрийский комитет Маутхаузена вновь отказал делегациям России и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря.