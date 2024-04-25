России отказали в участии в годовщине освобождения австрийского Маутхаузена

Австрийский комитет Маутхаузена вновь отказал делегациям России и Белоруссии в участии в традиционных мероприятиях по случаю 79-летней годовщины освобождения концлагеря. Российские дипломаты заявили, что Австрия своими шагами рискует ступить на «скользкую тропу реваншизма» в отношении России.

«В своём малодушном двуличии организаторы этим не ограничились и в данном случае также рекомендовали воздержаться от участия и организациям российских соотечественников в Австрии, достойно представлявшим Россию на мемориальных мероприятиях в лагере смерти в 2022—2023 гг.», — отметили в посольстве РФ в Вене.

Страдающим «исторической амнезией» дипмиссия напомнила, что в системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских гражданских и военнопленных лиц.

В январе Люксембург отозвал приглашение послу России в герцогстве Дмитрию Лобанову на церемонию памяти жертв холокоста.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал, что в странах Евросоюза распространяется методичка с правилами поведения дипломатов с российскими представителями.