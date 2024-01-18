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Лавров рассказал о методичке ЕС с правилами поведения с российскими дипломатами

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В странах Евросоюза распространяется методичка с правилами поведения дипломатов с российскими представителями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров рассказал о методичке ЕС с правилами поведения с российскими дипломатами
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

«Взял тут такую методичку, которую нам наши приятели передали из стран Евросоюза, как вести себя с российскими дипломатами», — сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Лавров подчеркнул, что, согласно методичке, европейским дипломатам следует избегать двусторонних контактов с представителями России, а также не находиться рядом с российскими дипломатами на общих фотографиях.

Также российский министр сообщил, что Соединённые Штаты не позволят Европе иметь стратегическую автономность.

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