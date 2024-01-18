Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Соединённые Штаты не позволят Европе иметь стратегическую автономность.

По его словам, «музыку для Европы» заказывают Вашингтон и Лондон.

«Никто вам этой стратегической автономии не предоставит, я вас заверяю», — ответил Лавров на вопрос итальянских журналистов на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Также глава Министерства иностранных дел России заявил, что Соединённые Штаты создали неприемлемые условия для выполнения договоров о разоружении.