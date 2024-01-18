Лавров: США создали неприемлемые условия для выполнения договоров о разоружении

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты создали неприемлемые условия для выполнения договоров о разоружении.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии России в 2023 году.

По его словам, американская сторона последовательно стремилась обеспечить себе «свободу рук», демонтируя шаг за шагом систему различных соглашений о контроле над вооружениями.

«То же самое произошло с Договором об обычных вооружённых силах в Европе и с самим ДСНВ в силу того, что США создали неприемлемые условия для их выполнения. Именно американская сторона, напомню об этом, заморозила в своё время двусторонний стратегический диалог, ссылаясь на неблагоприятный военно-политический фон», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что США «сломали» ДРСМД, так как эти ракеты нужны им против Китая.