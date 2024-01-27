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Люксембург отозвал приглашение послу России на церемонию памяти жертв холокоста

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Люксембург отозвал приглашение послу России в герцогстве Дмитрию Лобанову на церемонию памяти жертв холокоста. Мероприятие проходит в день освобождения советскими военными нацистского лагеря смерти Освенцим 27 января 1945 года.
Люксембург отозвал приглашение послу России на церемонию памяти жертв холокоста
  • Gettyimages.ru
  • © Markus Volk

Дмитрий Лобанов напомнил, что если бы не подвиг Советской армии, самого государства Люксембург на современной карте Европы могло бы не существовать.

Независимо от местных властей посол возложил венок к памятнику жертвам холокоста «Кадиш». Как отметил дипломат, директор Национального музея Сопротивления и прав человека в городе Эш-сюр-Альзетт повёл себя возмутительно: сначала он пригласил посла России принять участие в памятных мероприятиях, а затем отозвал приглашение, сославшись на то, что оно было направлено «по ошибке».

«Получается, что на церемонию, посвященную освобождению Освенцима, «по ошибке» пригласили посла страны, армия которой как раз и освободила в январе 1945 года этот концентрационный лагерь, спасая жизни оставшихся в нём узников», — сказал Лобанов ТАСС.

Подобным жестом ранее отличился музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, который не пригласил посольство России на мероприятия к 79-й годовщине освобождения лагеря советскими войсками.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал, что в странах Евросоюза распространяется методичка с правилами поведения дипломатов с российскими представителями.

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