Люксембург отозвал приглашение послу России на церемонию памяти жертв холокоста

Люксембург отозвал приглашение послу России в герцогстве Дмитрию Лобанову на церемонию памяти жертв холокоста. Мероприятие проходит в день освобождения советскими военными нацистского лагеря смерти Освенцим 27 января 1945 года.

Дмитрий Лобанов напомнил, что если бы не подвиг Советской армии, самого государства Люксембург на современной карте Европы могло бы не существовать.

Независимо от местных властей посол возложил венок к памятнику жертвам холокоста «Кадиш». Как отметил дипломат, директор Национального музея Сопротивления и прав человека в городе Эш-сюр-Альзетт повёл себя возмутительно: сначала он пригласил посла России принять участие в памятных мероприятиях, а затем отозвал приглашение, сославшись на то, что оно было направлено «по ошибке».

«Получается, что на церемонию, посвященную освобождению Освенцима, «по ошибке» пригласили посла страны, армия которой как раз и освободила в январе 1945 года этот концентрационный лагерь, спасая жизни оставшихся в нём узников», — сказал Лобанов ТАСС.

Подобным жестом ранее отличился музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме, который не пригласил посольство России на мероприятия к 79-й годовщине освобождения лагеря советскими войсками.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал, что в странах Евросоюза распространяется методичка с правилами поведения дипломатов с российскими представителями.