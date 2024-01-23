Музей не пригласил посольство России на годовщину освобождения Освенцима
- Gettyimages.ru
- © yurii_zym
«Посольство не получало приглашения от дирекции музея на эти мероприятия», — сказал РИА Новости представитель дипломатической миссии.
Генконсул России в Кракове Сергей Линевич планирует возложить цветы к памятнику погибшим советским узникам на территории бывшего лагеря смерти и на участке городского кладбища города Освенцима.
В прошлом году представителей посольства России также не приглашали на мероприятие.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал, что в странах Евросоюза распространяется методичка с правилами поведения дипломатов с российскими представителями.
Он подчеркнул, что, согласно методичке, европейским дипломатам следует избегать двусторонних контактов с представителями России, а также не находиться рядом с российскими дипломатами на общих фотографиях.