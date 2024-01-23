Музей не пригласил посольство России на годовщину освобождения Освенцима

Музей на месте фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме не пригласил посольство России на мероприятия 79-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.

«Посольство не получало приглашения от дирекции музея на эти мероприятия», — сказал РИА Новости представитель дипломатической миссии.

Генконсул России в Кракове Сергей Линевич планирует возложить цветы к памятнику погибшим советским узникам на территории бывшего лагеря смерти и на участке городского кладбища города Освенцима.

В прошлом году представителей посольства России также не приглашали на мероприятие.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал, что в странах Евросоюза распространяется методичка с правилами поведения дипломатов с российскими представителями.

Он подчеркнул, что, согласно методичке, европейским дипломатам следует избегать двусторонних контактов с представителями России, а также не находиться рядом с российскими дипломатами на общих фотографиях.