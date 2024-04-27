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Командир взвода с позывным Ворон показал RT кадры зачистки Очеретина

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Командир взвода с позывным Ворон показал RT кадры зачистки Очеретина в Донецкой Народной Республике.

По словам Ворона, украинские военные располагают большим числом БПЛА, а по позициям ВС России работала американская БМП Bradley.

С наступлением темноты ВСУ наносили удары кассетными боеприпасами и миномётами, рассказал он.

По словам Ворона, во время одного из уличных боёв российского военного чуть не взяли в плен.

«От трёх дронов мы отбились, но четвёртый нас достал, пробил дверь. Пять человек ранило», — сообщил он.

В настоящее время раненые военные проходят лечение в госпитале.

Ранее в Минобороны России сообщили, что потери ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки ВС России составили свыше 2950 военнослужащих за неделю.

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