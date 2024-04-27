Алаев: если будет попытка надавить на меня, у РПЛ появится новый президент

Президент Российского футбольного союза (РПЛ) Александр Алаев высказался о возможном уходе с поста главы организации в случае попытки давления из-за календаря.

«Неважно, какой клуб. Мне кажется, уже все клубы поняли, что с расписанием календаря мы пытаемся быть максимально объективными. И давить на меня бесполезно, таких попыток нет — есть конструктивный разговор со всеми клубами. Если будет попытка надавить на меня, значит, будет новый президент у РПЛ», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, что Алаев был избран президентом РПЛ в середине августа. С 2012 года он работал в РФС на должности исполнительного и генерального директора, был исполняющим обязанности президента, а также генеральным секретарём. В феврале 2021 года его избрали президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которую он покинул при переходе на аналогичную должность в РПЛ.

Ранее Алаев высказался о ситуации с задержанием нападающего «Спартака» Квинси Промеса.