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Президент РПЛ: надеюсь, Промес сможет играть в футбол

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации с задержанием нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Президент РПЛ: надеюсь, Промес сможет играть в футбол
  • РИА Новости

«Если потребуется помощь РПЛ, то 24/7 по всем вопросам мы готовы. Надеюсь, что эта история закончится и Промес сможет играть в футбол. Но если человек осуждён — моя позиция неизменна», — цитирует Алаева СЭ.

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промеса разыскивают российские судебные приставы из-за неуплаты налогов.

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