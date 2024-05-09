Россиянам посоветовали носить георгиевскую ленту на груди — у самого сердца

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко рассказала в беседе с RT, как правильно носить георгиевскую ленту.

«Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. Лучшее место для неё — на груди, у самого сердца. Мы не рекомендуем ношение символа воинской славы на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей», — добавила депутат.

Она напомнила, что максимальное наказание, например, при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета — штраф в размере 5 млн рублей или пять лет лишения свободы.

«За то, что лента случайно выпала у вас из рук или испачкалась, конечно, никто наказывать не будет. Если хочется прикрепить георгиевскую ленточку на автомобиль, лучше не вешать её на антенну или ручку, а найти подходящее место внутри салона — так она дольше сохранится в опрятном виде», — посоветовала парламентарий.

При этом она объяснила, что не стоит бояться штрафов за испорченную ленточку, так как в этом вопросе очень важен мотив.

«Если, например, публично растоптать ленту, записать это на видео и выложить в соцсети, это будет правонарушение, за которое предусмотрена ответственность, но за ношение ленточки на сумке или закрепление на антенне автомобиля человека не оштрафуют», — добавила Занко.

Что касается использования флага, то она объяснила, что россияне могут беспрепятственно вывешивать его на жилых домах, личных автомобилях, размещать в офисах, приносить на массовые публичные мероприятия не только в праздничные дни, но и в любой другой день в году.

«Надругательство над флагом России — уголовно наказуемое деяние, за которое предусмотрено наказание по ст. 329 Уголовного кодекса России. Наказанием по этой статье станет ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трёх до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года», — заявила собеседница RT.

По её словам, надругательством, например, будет считаться публичное выражение неуважения к государственному символу — его намеренное сожжение, уничтожение, повреждение.

Ранее Занко рассказала в беседе с RT о необходимости установления официальной даты в память о жертвах геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.