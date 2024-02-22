В России собираются учредить День памяти жертв геноцида советского народа

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко рассказала в беседе с RT о необходимости установления официальной даты в память о жертвах геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны.

«Чем больше работаю в проекте «Без срока давности», тем яснее становится, что установление официальной даты в память о жертвах геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны просто необходимо. Прошло уже 18 судебных процессов, которые юридически признали преступления нацистов и их пособников против мирных жителей геноцидом. Только на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, в старых границах, пострадали более 2,5 млн человек. Новые ужасающие материалы, которые становятся известными в ходе расследования, лишь усиливают нашу решимость», — подчеркнула собеседница RT.

По её словам, сейчас идёт работа над законопроектом, который закрепит официально этот день памяти.

«Вместе с Национальным центром исторической памяти при президенте России мы стараемся выбрать подходящую памятную дату. Среди возможных — 8 февраля. В этот день в 1946 году прозвучала вступительная речь главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко. Во время выступления он подробно рассказал об идеологической подготовке ведения агрессивной войны Германии. Указал на военные преступления гитлеровцев, гибель мирных граждан, содержание советских военнопленных, коснулся и насильственного угона людей, использования их в рабском труде», — заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России День участника специальной военной операции на Украине.