Депутат Госдумы Милонов предложил учредить День участника СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить в России День участника специальной военной операции на Украине. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

По его словам, в настоящее время прилагаются серьёзные усилия и проводится большая работа по защите прав участников специальной военной операции на Украине.

«Участники СВО и члены их семей чувствуют поддержку от государства, которое чутко реагирует на любые вызовы и возникающие трудности», — говорится в письме Милонова.

Депутат напомнил, что в России ежегодно отмечаются День воина-интернационалиста, профессиональные праздники родов войск.

«Прошу рассмотреть возможность учреждения нового государственного памятного дня — профессионального праздника День участника специальной военной операции на Украине», — говорится в тексте обращения.

По мнению Милонова, данный праздник будет способствовать патриотическому воспитанию внутри страны, а также отдаст дань памяти тем, кто, не жалея здоровья и собственной жизни, сражался с «уродливым проявлением человеконенавистнической шовинистической идеологии, превратившей братский украинский народ в милитаристское антироссийское образование».

Ранее Милонов предложил учредить общероссийский отличительный знак для частных лиц и отдельных гражданских объединений, производящих сбор и отправку различной помощи российским военным, участвующим в СВО.