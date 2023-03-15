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В ГД призвали учредить знак отличия для помогающих российским военным в зоне СВО волонтёров

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RT
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить общероссийский отличительный знак для частных лиц и отдельных гражданских объединений, производящих сбор и отправку различной помощи российским военным, участвующим в СВО. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В ГД призвали учредить знак отличия для помогающих российским военным в зоне СВО волонтёров
  • РИА Новости

«Десятки и сотни тысяч россиян занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи, денежными сборами», — рассказал депутат.

По его словам, множество организаций, объединений, групп и отдельных частных лиц «нашли крепкую идеологическую и патриотическую общность» на базе помощи российскому солдату.

«Прошу вас рассмотреть идею учреждения общероссийского отличительного знака для частных лиц и отдельных гражданских объединений, участвующих в сборе и отправке различной помощи нашим военным, участвующим в СВО», — говорится в тексте обращения.

По мнению парламентария, учреждение подобного знака поможет укреплению гражданского единства внутри страны, а также станет наглядным примером патриотизма и активной гражданской позиции.

Ранее Милонов предложил создать отдельный раздел на портале госуслуг, с помощью которого граждане могли бы выбрать нужный им благотворительный фонд и безопасно совершить пожертвование.

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