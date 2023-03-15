В ГД призвали учредить знак отличия для помогающих российским военным в зоне СВО волонтёров
- РИА Новости
«Десятки и сотни тысяч россиян занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи, денежными сборами», — рассказал депутат.
По его словам, множество организаций, объединений, групп и отдельных частных лиц «нашли крепкую идеологическую и патриотическую общность» на базе помощи российскому солдату.
«Прошу вас рассмотреть идею учреждения общероссийского отличительного знака для частных лиц и отдельных гражданских объединений, участвующих в сборе и отправке различной помощи нашим военным, участвующим в СВО», — говорится в тексте обращения.
По мнению парламентария, учреждение подобного знака поможет укреплению гражданского единства внутри страны, а также станет наглядным примером патриотизма и активной гражданской позиции.
Ранее Милонов предложил создать отдельный раздел на портале госуслуг, с помощью которого граждане могли бы выбрать нужный им благотворительный фонд и безопасно совершить пожертвование.