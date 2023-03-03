В России предложили меры для защиты сферы благотворительной деятельности от мошенников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать отдельный раздел на портале госуслуг, с помощью которого граждане могли бы выбрать нужный им благотворительный фонд и безопасно совершить пожертвование. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.

Как отметил депутат, в последние годы значимость виртуальных сервисов значительно возросла, но вместе с тем возросло и количество опасностей, которые подстерегают пользователей.

«Не секрет, что в нашей стране развито благотворительное движение. В России действуют, пожалуй, сотни различных фондов, организаций и объединений, собирающих и аккумулирующих пожертвования на самые разные благие дела: от помощи детям и старикам до сборов на нужды волонтёров и добровольцев, участвующих в СВО», — подчеркнул Милонов.

Между тем находятся мошенники, которые под видом добросовестных благотворителей собирают деньги у граждан и присваивают их себе, напомнил парламентарий.

Более того, как отметил депутат, такие злоумышленники часто используют тактику маскировки — создают похожие сайты авторитетных и проверенных организаций, ведут некую виртуальную активность.

По его словам, учитывая высокую востребованность благотворительной деятельности среди сограждан, необходимо обезопасить эту сферу от мошенников.

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения мощностей на базе единого портала «Госуслуги» в части верификации и обеспечения надёжности транзакций на счета благотворительных и иных фондов, занимающихся помощью людям. В частности, логичной мерой было бы выделение отдельного раздела на портале, где люди могли бы безопасно выбрать нужный им фонд, либо возможность пожертвования через верифицированный сервис, основанный на базе «Госуслуг», — говорится в тексте обращения.

В 2022 году читатели RT в рамках благотворительного проекта «Дальше действовать будем мы» оказали финансовую поддержку 73 детям и взрослым, нуждающимся в помощи.

Общая сумма сборов составила более 25 млн рублей.