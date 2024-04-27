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Жительницу Волгограда задержали за создание ОПГ и оформление кредитов на 1 млрд

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В Волгограде задержали 68-летнюю пенсионерку, которая создала организованную преступную группу и вместе с её участниками незаконно оформила кредитов на 1 млрд рублей.
Жительницу Волгограда задержали за создание ОПГ и оформление кредитов на 1 млрд
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Четверо её знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями», — написала Волк в Telegram.

Все фигуранты задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция Пермского края предупредила жителей об активизации мошенников, которые рассылают фишинговые электронные письма о «горячих акциях» от имени крупных российских продавцов бытовой техники.

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