Жительницу Волгограда задержали за создание ОПГ и оформление кредитов на 1 млрд

В Волгограде задержали 68-летнюю пенсионерку, которая создала организованную преступную группу и вместе с её участниками незаконно оформила кредитов на 1 млрд рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Четверо её знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями», — написала Волк в Telegram.

Все фигуранты задержаны, возбуждено уголовное дело.

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