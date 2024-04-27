Жительницу Волгограда задержали за создание ОПГ и оформление кредитов на 1 млрд
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Четверо её знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями», — написала Волк в Telegram.
Все фигуранты задержаны, возбуждено уголовное дело.
Ранее полиция Пермского края предупредила жителей об активизации мошенников, которые рассылают фишинговые электронные письма о «горячих акциях» от имени крупных российских продавцов бытовой техники.