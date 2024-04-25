В Прикамье полиция предупредила об активизации мошенников в сети

Полиция Пермского края предупредила жителей об активизации мошенников, которые рассылают фишинговые электронные письма о «горячих акциях» от имени крупных российских продавцов бытовой техники.

Об этом пишет Properm.ru.

Силовики также уведомляют, что в мошеннических письмах есть кнопка «использовать промокод», при нажатии на которую происходит автоматический переход на поддельный сайт, принадлежащий якобы одному из крупных российских ретейлеров бытовой техники.

На таком поддельном сайте пользователь рискует потерять деньги, если решит совершить покупку.

Правоохранители советуют внимательно проверять электронные письма, не спешить отвечать или выполнять изложенные в них инструкции.

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.