RT в Telegram
Подпишись

В Прикамье полиция предупредила об активизации мошенников в сети

Короткая ссылка
Полиция Пермского края предупредила жителей об активизации мошенников, которые рассылают фишинговые электронные письма о «горячих акциях» от имени крупных российских продавцов бытовой техники.
В Прикамье полиция предупредила об активизации мошенников в сети
  • Gettyimages.ru
  • © Артур Лебедев

Об этом пишет Properm.ru.

Силовики также уведомляют, что в мошеннических письмах есть кнопка «использовать промокод», при нажатии на которую происходит автоматический переход на поддельный сайт, принадлежащий якобы одному из крупных российских ретейлеров бытовой техники.

На таком поддельном сайте пользователь рискует потерять деньги, если решит совершить покупку.

Правоохранители советуют внимательно проверять электронные письма, не спешить отвечать или выполнять изложенные в них инструкции.

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить