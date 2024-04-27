В ACA планируют организовать бой Токов — Исмаилов до конца 2024 года

Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что организация готова предложить сотрудничество российскому бойцу Анатолию Токову, который провёл реванш с Шарафом Давлатмуродовым на ACA 174.

«ACA готова стать «домом» для любого бойца, который хочет с нами двигаться, показывать яркие выступления и вместе с нами развивать эту индустрию. Мы для всех открыты.

Токов выступал ещё в ACB, для него в ACA всегда дверь открыта. И как сообщали ранее, лига планирует организовать бой Токов — Исмаилов до конца года», — заявил Яценко.

У россиянина есть действующий контракт с промоушеном Bellator на один бой. В лиге он провёл восемь противостояний. В своём последнем поединке в феврале 2023-го Токов уступил единогласным решением судей американцу Джонни Эблину.

Ранее Яценко не исключил появление на турнирах ACA вооружённой охраны.