RT в Telegram
Подпишись

В ACA планируют организовать бой Токов — Исмаилов до конца 2024 года

Короткая ссылка
Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что организация готова предложить сотрудничество российскому бойцу Анатолию Токову, который провёл реванш с Шарафом Давлатмуродовым на ACA 174.
В ACA планируют организовать бой Токов — Исмаилов до конца 2024 года
  • © АСА

«ACA готова стать «домом» для любого бойца, который хочет с нами двигаться, показывать яркие выступления и вместе с нами развивать эту индустрию. Мы для всех открыты.

Токов выступал ещё в ACB, для него в ACA всегда дверь открыта. И как сообщали ранее, лига планирует организовать бой Токов — Исмаилов до конца года», — заявил Яценко.

У россиянина есть действующий контракт с промоушеном Bellator на один бой. В лиге он провёл восемь противостояний. В своём последнем поединке в феврале 2023-го Токов уступил единогласным решением судей американцу Джонни Эблину.

Ранее Яценко не исключил появление на турнирах ACA вооружённой охраны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить