Яценко не исключил появление на турнирах ACA вооружённой охраны

Президент АСА Алексей Яценко сообщил, что на турнирах организации может появиться вооружённая охрана.

«У нас на турнирах всегда были высокие меры безопасности. В связи с последними событиями мы, наверное, дополнительно будем обсуждать с МВД, те, кто обеспечивает нашу безопасность на периметре спортивных объектов, чтобы они были вооружённые. Потому что, как показала эта трагедия, когда безоружная охрана стоит на входах, это не совсем хорошо», — заявил Яценко во время public talk со студентами факультета индустрии спорта университета «Синергия».

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в ходе которой, по данным СК России, погибли 145 человек, ещё 551 человек пострадал.

Ранее сообщалось, что боец MMA Галиев проведёт свой следующий бой 31 мая в Уфе.