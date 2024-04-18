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Яценко не исключил появление на турнирах ACA вооружённой охраны

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Президент АСА Алексей Яценко сообщил, что на турнирах организации может появиться вооружённая охрана.
Яценко не исключил появление на турнирах ACA вооружённой охраны

    «У нас на турнирах всегда были высокие меры безопасности. В связи с последними событиями мы, наверное, дополнительно будем обсуждать с МВД, те, кто обеспечивает нашу безопасность на периметре спортивных объектов, чтобы они были вооружённые. Потому что, как показала эта трагедия, когда безоружная охрана стоит на входах, это не совсем хорошо», — заявил Яценко во время public talk со студентами факультета индустрии спорта университета «Синергия».

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