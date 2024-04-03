Боец MMA Галиев проведёт свой следующий бой 31 мая в Уфе

Российский боец Венер Галиев встретится с румыном Аурелом Пиртеа на турнире ACA 176.

«Венер — настоящая легенда ММА. За плечами Галиева — 23 года выступлений. Любой его поединок — ярчайшее противостояние. Новым испытанием для Башкира станет легковес из Румынии Аурел Пиртеа. Бой пройдёт на турнире ACA 176 в Уфе на «Уфа Арена» 31 мая», — приводит слова президента ACA Алексея Яценко пресс-служба организации.

В последнем бою в декабре 2023 года Галиев нокаутировал бразильца Хакрана Диаса.

В активе Галиева 36 побед и 14 поражений. У Пиртеа 24 победы при 15 поражениях.

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