Пётр Ян — о выходе с флагом России: я являюсь патриотом своей страны

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян объяснил решение выходить на поединки с флагом РФ.

«Конечно, это круто. Для меня это приятно. Я — патриот своей страны. И я показываю пример многим, подрастающему поколению», — сказал Ян на YouTube-канале Gorilla Fighting.

За свою карьеру россиянин провёл 22 поединка на профессиональном уровне, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений. На прошедшем в марте турнире UFC 299 он единогласным решением судей взял верх над китайцем Сонгом Ядонгом и прервал серию из трёх неудач подряд.

Ранее сообщалось, что Ян пропустит шесть месяцев из-за травм.