Арина Аверина: не стала бы участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе

Гимнастка Арина Аверина прокомментировала допуск российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«У каждого своё мнение. Моё мнение — не ехать при таких условиях. В таком нейтральном статусе не стала участвовать, потому что в том же Токио было всё ещё более-менее», — цитирует Аверину Sport24.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее Томас Бах рассказал, в каком случае российских спортсменов могут дисквалифицировать с ОИ.