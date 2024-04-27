Арина Аверина: не стала бы участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе
- РИА Новости
«У каждого своё мнение. Моё мнение — не ехать при таких условиях. В таком нейтральном статусе не стала участвовать, потому что в том же Токио было всё ещё более-менее», — цитирует Аверину Sport24.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
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