Бах рассказал, в каком случае российских спортсменов могут дисквалифицировать с ОИ

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, какие действия российских спортсменов могут привести к их дисквалификации на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Политические акции запрещены. Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации», — цитирует Баха ТАСС.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что Бах на фоне скандала с китайскими пловцами высказался о доверии к WADA.