Суд оштрафовал журналиста Кузнеца за работу на иноагента «Медузу»

Никулинский суд Москвы оштрафовал журналиста Дмитрия Кузнеца за работу на иностранного агента «Медузу»*, который также признан в России нежелательной организацией.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, мужчина признан виновным по ст. 20.33 КоАП России.

«Постановлением суда Кузнецу... назначено наказание в виде административного штрафа», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сумма штрафа составляет 10 тыс. рублей.

Ранее Мировой судья судебного участка №349 г. Москвы принял решение приговорить иностранного агента Алишера Моргенштерна** к штрафу за непредоставление им сведений о рекламе в Роскомнадзор.

*СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021. «Проект Медуза» (Medusa Project) включён в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.