Суд оштрафовал иноагента Моргенштерна за неподачу сведений в Роскомнадзор
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Признать виновным индивидуального предпринимателя Моргенштерна Алишера Тагировича и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей», — заявила судья.
Уточняется, что аналогичные штрафы в отношении иноагента были назначены ещё по двум протоколам.
Ранее сообщалось, что на иностранного агента Алишера Моргенштерна* составили три протокола об административном правонарушении из‑за рекламы в его Telegram-канале.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.