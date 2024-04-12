Суд оштрафовал иноагента Моргенштерна за неподачу сведений в Роскомнадзор

Мировой судья судебного участка №349 г. Москвы принял решение приговорить иностранного агента Алишера Моргенштерна к штрафу за непредоставление им сведений о рекламе в Роскомнадзор.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать виновным индивидуального предпринимателя Моргенштерна Алишера Тагировича и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей», — заявила судья.

Уточняется, что аналогичные штрафы в отношении иноагента были назначены ещё по двум протоколам.

Ранее сообщалось, что на иностранного агента Алишера Моргенштерна* составили три протокола об административном правонарушении из‑за рекламы в его Telegram-канале.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.