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На иноагента Моргенштерна составили три протокола из‑за рекламы в Telegram

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На иностранного агента Алишера Моргенштерна* составили три протокола об административном правонарушении из‑за рекламы в его Telegram-канале.
На иноагента Моргенштерна составили три протокола из‑за рекламы в Telegram
  • РИА Новости

Об этом ТАСС заявили в Савёловском суде Москвы.

«Савёловский районный суд Москвы передал в мировой судебный участок 349 для дальнейшего рассмотрения три протокола в отношении Алишера Моргенштерна, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП России», — сказала представитель суда.

Ранее Савёловский суд Москвы оштрафовал иноагента Моргенштерна на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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