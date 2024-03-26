На иноагента Моргенштерна составили три протокола из‑за рекламы в Telegram

На иностранного агента Алишера Моргенштерна* составили три протокола об административном правонарушении из‑за рекламы в его Telegram-канале.

РИА Новости

Об этом ТАСС заявили в Савёловском суде Москвы. «Савёловский районный суд Москвы передал в мировой судебный участок 349 для дальнейшего рассмотрения три протокола в отношении Алишера Моргенштерна, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП России», — сказала представитель суда. Ранее Савёловский суд Москвы оштрафовал иноагента Моргенштерна на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки. * Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.