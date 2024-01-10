RT в Telegram
Подпишись

Суд в Москве оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

Короткая ссылка
Савёловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в социальных сетях.
Суд в Москве оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Назначить наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей иностранного агента Екатерину Шульман** за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

** Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 15.04.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить