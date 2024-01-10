Суд в Москве оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

Савёловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в социальных сетях.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Назначить наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей иностранного агента Екатерину Шульман** за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

** Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 15.04.2022.