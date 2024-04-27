«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Шанхай Порт»
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 1:1.
У «Шанхай Порт» на 59-й минуте мяч забил Густаво. Подопечные Слуцкого отыгрались на 90-й минуте благодаря результативному удару Жоау Тейшейры.
Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста увеличил свою беспроигрышную серию до девяти матчей (семь побед и две ничьи).
Слуцкий возглавляет клуб с 1 января. Команда завоевала четвёртый Суперкубок Китая в истории.
Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе Слуцкого.