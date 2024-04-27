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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Шанхай Порт»

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«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Шанхай Порт» в матче восьмого тура китайской Суперлиги.
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Шанхай Порт»
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 1:1.

У «Шанхай Порт» на 59-й минуте мяч забил Густаво. Подопечные Слуцкого отыгрались на 90-й минуте благодаря результативному удару Жоау Тейшейры.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста увеличил свою беспроигрышную серию до девяти матчей (семь побед и две ничьи).

Слуцкий возглавляет клуб с 1 января. Команда завоевала четвёртый Суперкубок Китая в истории. 

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе Слуцкого.

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