«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Шанхай Порт»

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Шанхай Порт» в матче восьмого тура китайской Суперлиги.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

У «Шанхай Порт» на 59-й минуте мяч забил Густаво. Подопечные Слуцкого отыгрались на 90-й минуте благодаря результативному удару Жоау Тейшейры.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста увеличил свою беспроигрышную серию до девяти матчей (семь побед и две ничьи).

Слуцкий возглавляет клуб с 1 января. Команда завоевала четвёртый Суперкубок Китая в истории.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе Слуцкого.