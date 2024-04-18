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Экс-президент «Спартака»: Слуцкому приклеили ярлык шута, а он показывает результаты

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе российского тренера Леонида Слуцкого, который возглавляет китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа».
Экс-президент «Спартака»: Слуцкому приклеили ярлык шута, а он показывает результаты
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

«Я думаю, там работать непросто. Леониду здесь уже приклеили ярлык клоуна и шута, начали насмехаться, что он не тренер, а массовик-затейник, а он берёт и показывает один из лучших результатов. Это говорит о том, что он разносторонний парень», — сказал Червиченко РИА Новости

Сегодня, 18 апреля, российский специалист был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая. 

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Команда завоевала четвёртый Суперкубок Китая в истории. Под руководством Леонида Слуцкого клуб набрал 16 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые потерял очки в китайской Суперлиге.

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