Экс-президент «Спартака»: Слуцкому приклеили ярлык шута, а он показывает результаты
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«Я думаю, там работать непросто. Леониду здесь уже приклеили ярлык клоуна и шута, начали насмехаться, что он не тренер, а массовик-затейник, а он берёт и показывает один из лучших результатов. Это говорит о том, что он разносторонний парень», — сказал Червиченко РИА Новости.
Сегодня, 18 апреля, российский специалист был признан лучшим тренером месяца в чемпионате Китая.
Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 1 января. Команда завоевала четвёртый Суперкубок Китая в истории. Под руководством Леонида Слуцкого клуб набрал 16 очков и возглавляет турнирную таблицу.
Ранее «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые потерял очки в китайской Суперлиге.