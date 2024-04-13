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«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого впервые потерял очки в китайской Суперлиге

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«Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого впервые потерял очки в китайской Суперлиге.
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого впервые потерял очки в китайской Суперлиге
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

В матче шестого тура команда сыграла вничью с «Бэйцзин Гоань». Игра завершилась со счётом 1:1.

«Шанхай Шеньхуа» впервые не выиграл после назначения российского специалиста. До этого его подопечные побеждали в шести матчах.

Несмотря на этот результат, команда Слуцкого сохранила первое место в таблице.

В следующей игре «Шанхай» встретится с «Наньтун Чжиюнь» 20 апреля.

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Шанхай» Слуцкого, если не продлит контракт с «Локо».

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