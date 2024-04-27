RT в Telegram
Подпишись

Суд арестовал издевавшегося над людьми в Ростовской области блогера

Короткая ссылка
Суд арестовал 17-летнего блогера, который издевался над людьми в Ростовской области.
Суд арестовал издевавшегося над людьми в Ростовской области блогера
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram регионального отделения СК.

«Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что полиция Ростова-на-Дону проводит проверку после появления в сети кадров, где блогер-самбист избивает людей. На видео один и тот же мужчина нападает на людей, бьёт по лицу, издевается. 

В блоге он постил не только видео издевательств над прохожими, но и контент с нацистской символикой, например, как он зигует на Красной площади.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить