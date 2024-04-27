В Госдуме обвинили главу МОК Баха в двойных стандартах

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о заявлениях главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«К сожалению, опять двойные стандарты. С одной стороны, он допустил израильтян и палестинцев, а с другой стороны, жёстко припугнул наших спортсменов. Боюсь, что Томас Бах уже не принадлежит себе. Данные высказывания это не его позиция, а мнение тех политических и финансовых воротил, которые, к сожалению, начинают управлять МОК», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, глава МОК обязан защищать любых спортсменов, а не принимать участие в конфликтах.

«Сегодня мы снова увидели слова Баха, которые противоречат Олимпийской хартии», — добавил Свищёв.

27 апреля Бах сообщил, что, если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Бах на фоне скандала с китайскими пловцами высказался о доверии к WADA.