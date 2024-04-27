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Мостовой считает неправильной реакцию РФС на шутку игрока «Рубина» Безрукова

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на шутку полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова по окончании матча 21-го тура чемпионата России с «Зенитом».
Мостовой считает неправильной реакцию РФС на шутку игрока «Рубина» Безрукова
  • РИА Новости

«Негативная реакция на шутку — это неправильно. У РФС и тех, кто это осуждает, своя политика. А те, кто прожил футбольную жизнь, воспринимают это по-своему. Сколько раз я подобное слышал», — цитирует Мостового «Чемпионат».

25 апреля казанский клуб в гостях сенсационно обыграл «Зенит» в перенесённом 21-м туре (2:0), благодаря чему «Краснодар» сумел сократить отставание от лидера до одного очка в турнирной таблице. В послематчевом интервью Безруков в шутку обратился к «быкам», сказав, что в «Рубине» «ждут на карту денежки».

Ранее сообщалось, что «Рубин» назвал безобидной шуткой слова Безрукова про «денежки на карту».

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