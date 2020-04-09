Foreign Policy: парализованная ООН может стать одной из жертв коронавируса

В обстановке пандемии коронавируса ООН как институту может прийти конец, считает Foreign Policy. Издание пишет, что ООН страдает от вакуума лидерства: ни США, ни КНР не способны принять лидерскую роль и повести ООН за собой в общей борьбе против вируса. Ни одна из глобальных инициатив ООН по решению кризиса пока так и не была согласована, что ставит вопрос об эффективности организации.

Ввиду недостатка предложений по борьбе с коронавирусом со стороны США Эммануэль Макрон в последние недели пытался взять инициативу на себя и созвать саммит пяти постоянных членов Совбеза ООН, пишет Foreign Policy.

Как отмечает издание, инициатива Парижа была одной из немногих попыток заполнить политический вакуум в ООН, оставшийся после США, которые, судя по всему, устали от своей роли главного мирового организатора. Однако предложение Макрона увязло в споре между США и Китаем о том, на ком лежит вина за распространение коронавируса.

По мнению Foreign Policy, в сложившейся обстановке ООН как институту может прийти конец. С тех пор как 11 марта ВОЗ объявила пандемию, целый ряд стран ООН выступил со множеством планов по борьбе с кризисом, однако все они натыкались либо на сопротивление, либо на безразличие. В связи с этим возникает вопрос о том, способна ли ООН действовать эффективно в условиях нежелания и, вероятно, неспособности США стать лидером в борьбе с заболеванием, и сомнений по поводу способности КНР предоставить решение проблемы с вирусом, зародившимся на китайской территории.

По словам представителя ООН в Международной кризисной группе Ричарда Гоуана, кризис с коронавирусом показал, что ни США, ни Китай не готовы вести ООН за собой. «Американцы выглядели мелочно, пытаясь повесить вину за коронавирус на КНР, вместо того чтобы разрабатывать глобальный ответ на проблему. Однако китайская сторона также не смогла предоставить адекватного решения по выходу из кризиса: казалось, что её больше занимает сохранение собственной репутации», — приводит издание слова Гоуана.

Тот факт, что ООН не удалось прийти к единому решению, доказывает, насколько международное сотрудничество атрофировалось за годы президентства Дональда Трампа, пишет Foreign Policy. Ричард Гоуан также считает, что сейчас администрация Трампа видит в ООН и в ВОЗ удобных «козлов отпущения» и использует эти институты в своих внутриполитических играх.