Пентагон: Россия и Китай разрабатывают и развёртывают противоспутниковое оружие

Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб заявил, что Россия и Китай разрабатывают и развёртывают противокосмические вооружения как наземного, так и орбитального базирования.

«Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ — это абсолютно так», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пламба, Россия якобы «разрабатывает и разворачивает в космосе прототип вооружений кинетического типа», а Китай создал «роботизированные спутники двойного назначения».

Ранее в Пентагоне заявили, что США поддерживают связь с Москвой по поводу противоспутниковых средств.

В феврале в Пентагоне отметили, что противоспутниковые средства России представляют угрозу безопасности США.