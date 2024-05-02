RT в Telegram
Подпишись

Пентагон: Россия и Китай разрабатывают и развёртывают противоспутниковое оружие

Короткая ссылка
Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб заявил, что Россия и Китай разрабатывают и развёртывают противокосмические вооружения как наземного, так и орбитального базирования.

«Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ — это абсолютно так», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пламба, Россия якобы «разрабатывает и разворачивает в космосе прототип вооружений кинетического типа», а Китай создал «роботизированные спутники двойного назначения».

Ранее в Пентагоне заявили, что США поддерживают связь с Москвой по поводу противоспутниковых средств.

В феврале в Пентагоне отметили, что противоспутниковые средства России представляют угрозу безопасности США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить